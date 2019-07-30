غرب آسيا.. العراق يستهل مشواره بالفوز على لبنان

استهل منتخب العراق المضيف مشوار المنافسة في بطولة غرب آسيا 2019 بتحقيق الفوز على لبنان 1-0، اليوم الثلاثاء، على استاد كربلاء الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل حسين علي هدف الفوز الثمين للمنتخب العراقي في (د.58).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، اليمن مع فلسطين.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 14 أغسطس على استاد كربلاء.

وكانت بطولة غرب آسيا انطلقت في نسختها الأولى عام 2000، عندما توج منتخب إيران باللقب وحصلت سوريا على المركز الثاني.

وستكون هذه البطولة بمثابة الاستعداد المثالي للمنتخبات المشاركة، من أجل خوض منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكذلك كأس آسيا 2023 في الصين.

المصدر: وكالات