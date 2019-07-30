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الإيطالي كوتروني من ميلان إلى ولفرهامبتون

الرياضة

الإيطالي كوتروني من ميلان إلى ولفرهامبتون
Globallookpress
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أعلن ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع مهاجم ميلان الإيطالي، باتريك كوتروني، بعقد لأربعة مواسم، وذلك في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بقرابة 19 مليون دولار.

وأصبح ابن الـ 21 عاما، ثاني لاعب يلتحق بولفرهامبتون هذا الصيف، بعد الإسباني، خيسوس فاييخو، القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

ونقل موقع النادي الإنجليزي عن لاعبه الإيطالي الجديد قوله إن "النادي أرادني حقا، ومن الرائع أن أتمكن من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح وولفز. أتطلع بفارغ الصبر للبدء".

وبدأ كوتروني مشواره الكروي في الفرق العمرية لميلان وصولا إلى الفريق الأول الذي خاض معه 90 مباراة خلال الموسمين الماضيين، مسجلا 27 هدفا مع 7 تمريرات حاسمة.

واستدعي كوتروني إلى المنتخب الإيطالي الأول عام 2018، بعد أن دافع عن ألوان بلاده في جميع الفئات العمرية.

المصدر: أ ف ب

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