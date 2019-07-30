رسميا.. سان جيرمان يضم السنغالي غاي
أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي، من صفوف إيفرتون الإنجليزي.
ونشر سان جيرمان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة للاعبه الجديد وعلق عليها قائلا: "سان جيرمان سعيد بالإعلان عن ضم إدريسا غاي".
🆕✍️💪 #WelcomeIdrissa— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2019
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d'@IGanaGueye 🤗
Le milieu de terrain a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023 ✔️
🔴🔵 #ICICESTPARIS
وتابع: "وقع لاعب خط الوسط عقدا احترافيا مدته 4 سنوات حتى 30 يونيو 2023".
🆕✍️💪#WelcomeIdrissa 🔥— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2019
🔴🔵 #ICICESTPARISpic.twitter.com/fD2JZA1rIy
ولم يكشف الفريق الباريسي عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 32 مليون يورو.
وشارك غاي البالغ 29 عاما، في 33 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وصنع خلالها هدفين.
المصدر: sports.ru