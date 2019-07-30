رسميا.. سان جيرمان يضم السنغالي غاي

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي، من صفوف إيفرتون الإنجليزي.

ونشر سان جيرمان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة للاعبه الجديد وعلق عليها قائلا: "سان جيرمان سعيد بالإعلان عن ضم إدريسا غاي".

🆕✍️💪 #WelcomeIdrissa



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d'@IGanaGueye 🤗



Le milieu de terrain a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023 ✔️



🔴🔵 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2019

وتابع: "وقع لاعب خط الوسط عقدا احترافيا مدته 4 سنوات حتى 30 يونيو 2023".

ولم يكشف الفريق الباريسي عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 32 مليون يورو.

وشارك غاي البالغ 29 عاما، في 33 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وصنع خلالها هدفين.

المصدر: sports.ru