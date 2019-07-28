الاتحاد العراقي لـRT: بطولة غرب آسيا فرصتنا لرفع الحظر الكامل عن ملاعبنا

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن بطولة غرب آسيا المقرر أن تنطلق في محافظتي كربلاء وأربيل بعد غد الثلاثاء، فرصة للعراق لرفع الحظر الكامل عن ملاعبه.

وقال عضو الاتحاد كامل زغير لـRT، إن "جميع الفرق ستصل اليوم ويوم غد إلى محافظتي كربلاء وأربيل"، مبينا أن "جميع الإجراءات اكتملت ولم يبق سوى بدئها في الملاعب".

وأضاف أن "العراق يعمل على استثمار البطولة من أجل أن يرفع الحظر بشكل كامل عن ملاعبه"، مشيرا إلى أن "الجماهير العراقية ستكون أحد عوامل إنجاح البطولة".

وستفتتح البطولة بمواجهة العراق ولبنان بعد غد الثلاثاء على ملعب مدينة كربلاء الرياضية، فيما سيلعب النهائي في 14 أغسطس المقبل في ذات الملعب.

وتضم المجموعة الأولى التي ستلعب في كربلاء كلا من العراق، وسوريا، واليمن، وفلسطين، ولبنان، وستضم المجموعة الثانية التي ستلعب في أربيل منتخبات السعودية، والكويت، والبحرين، والأردن.

المصدر: RT