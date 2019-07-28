كشف نادي ليفربول الإنجليزي اليوم، موعد عودة نجمه المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، لتدريبات "الريدز".

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن فيرمينو، وبيكر، وصلاح، سيلتحقون بتدريبات الفريق غدا الاثنين.

ويغيب صلاح، عن تدريبات ليفربول استعدادا للموسم الجديد، بعد مشاركته مع منتخب بلده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بينما يغيب الثنائي البرازيلي (بيكر وفيرمينيو)، بعد تتويجهما مع منتخب "السيليساو" بلقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا".

ويواجه ليفربول نظيره نابولي الإيطالي وديا اليوم، في إدنبرة الإسكتلندية، قبل خوضه معسكرا تدريبيا في مدينة إيفيان الفرنسية. ومن المقرر خوضه (ليفربول) مواجهة ودية أخرى ضد ليون الفرنسي في جنيف، في 31 يوليو الجاري، قبل مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، في الرابع من الشهر المقبل.

المصدر: liverpoolfc.com