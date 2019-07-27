رئيس برشلونة: نفكر في حقبة ما بعد ميسي!

صرح رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوزيب ماريا بارتوميو، بأن الفريق الكتالوني يعمل بالفعل لفترة ما بعد حقبة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 32 عاما.

وأكد رئيس النادي الكتالوني في تصريحات صحفية أنه يفكر حاليا في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي قائد برشلونة، لذلك يجلب لاعبين جدد أمثال الهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان وغيرهما.

وأشاد بارتوميو بأنطوان غريزمان، قائلا: "غريزمان هو واحد من أفضل خمس أو ست لاعبين في العالم، نحن نعلم ذلك، وكانت لدينا فرصة لنحصل على خدماته ولم نتردد، وعلينا أن نفكر في حقبة ما بعد ميسي، علينا أن نضمن مستقبلنا بأفضل اللاعبين المتاحين".

وذكرت العديد من التقارير أن فريق برشلونة حريص جدا على تجديد عقد ليونيل ميسي الذي ينتهي في عام 2021.

وقالت صحيفة "El Mundo Deportivo" إن نادي برشلونة يخطط لتحصين نجمه ليونيل ميسي، بعقد فريد من نوعه.

وأشارت إلى أن إدارة الفريق الكتالوني ستعرض على ميسي عقدا دائما سيكون ساري المفعول حتى اعتزال "البرغوث"، علما بأن الأخير سبق له وأن صرح بأنه يرغب في إنهاء مسيرته داخل أسوار "الكامب نو".

وفيما يخص الأنباء حول الرغبة في استعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، قال بارتوميو: "في الصيف أقرأ الكثير من الصحف وهناك يقولون الكثير من الأشياء، لكن الشيء الوحيد الواضح أن نيمار لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن نكن لهم الكثير من الاحترام، لا يوجد المزيد لنقوله في هذا الشأن".

المصدر: وكالات