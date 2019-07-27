فاز فريق إشبيلية الإسباني على إيفرتون الإنجليزي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات كأس أوبيل الودية لكرة القدم، على ملعب ​"ماينز" في ألمانيا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، لوكاس أوكامبو، هدف الفوز الوحيد للفريق الأندلسي، في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

Ya tenemos XI para el primer partido de la Opel Cup. El #SevillaFC sale con: Vaclík, Jesús Navas, Carriço, Koundé, Escudero, Fernando, Óliver, Vázquez, Nolito, Ocampos y De Jong. ⚪️🔴#WeareSevillapic.twitter.com/7m2jz9EzNM — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 27 июля 2019 г.

المصدر: "twitter/SevillaFC"