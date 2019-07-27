إشبيلية يتغلب على إيفرتون وديا (فيديو)
فاز فريق إشبيلية الإسباني على إيفرتون الإنجليزي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات كأس أوبيل الودية لكرة القدم، على ملعب "ماينز" في ألمانيا.
وسجل المهاجم الأرجنتيني، لوكاس أوكامبو، هدف الفوز الوحيد للفريق الأندلسي، في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.
Opel Cup : ( Sevilla 1 × 0 Everton ) - Sevilla first goal .. #EFC#SevillaFC#vamosmiSevilla#OpelCuppic.twitter.com/QgYv4jxD3D— Match goals (@goals_live1) 27 июля 2019 г.
Ya tenemos XI para el primer partido de la Opel Cup. El #SevillaFC sale con: Vaclík, Jesús Navas, Carriço, Koundé, Escudero, Fernando, Óliver, Vázquez, Nolito, Ocampos y De Jong. ⚪️🔴#WeareSevillapic.twitter.com/7m2jz9EzNM— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 27 июля 2019 г.
المصدر: "twitter/SevillaFC"