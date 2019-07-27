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إشبيلية يتغلب على إيفرتون وديا (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يتغلب على إيفرتون وديا (فيديو)
twitter/SevillaFC
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فاز فريق إشبيلية الإسباني على إيفرتون الإنجليزي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات كأس أوبيل الودية لكرة القدم، على ملعب ​"ماينز" في ألمانيا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، لوكاس أوكامبو، هدف الفوز الوحيد للفريق الأندلسي، في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

 

المصدر: "twitter/SevillaFC" 

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