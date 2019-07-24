قرر لاعب المنتخب العراقي لرياضة "المواي تاي"، علي الكناني، الانسحاب من بطولة العالم المقامة حاليا في تايلاند، بعد أن أوقعته قرعة الدور نصف النهائي للبطولة في مواجهة خصم إسرائيلي.

وقال رئيس وفد منتخب العراق "للمواي تاي"، مصطفى جبار علك، في بيان للاتحاد تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "لاعبنا مرشح لنيل ميدالية ذهبية ب‍بطولة العالم، وكنا نحتاج لموقف رسمي من الدولة العراقية للانسحاب".

ونقل البيان عن وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض: "نبارك نجاحات لاعبي المواي تاي في بطولة العالم، ونؤكد أنه لا يمكن التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

واعتبر الوزير أن انسحاب اللاعب أمام خصمه الإسرائيلي إنجاز بحد ذاته وانتصار للقيم والمبادئ، وأكبر من أي ميدالية أو كأس.

وتأهل علي الكناني إلى الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالفوز على منافسه الجنوب إفريقي، ليستان بيلي، بالنقاط، بنتيجة (30-25).

المصدر: "alsumaria.tv"