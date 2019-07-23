أعلن الهولندي تشافي سيمونز، أحد أبرز المواهب في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" اليوم، رحيله عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده.

وقال صاحب الـ16 عاما في رسالة وجهها لنادي برشلونة وعشاقه: "أترك جزءا مني في برشلونة، وسيكون جزء من برشلونة دائما معي.. هذا يوم صعب بالنسبة لي، لأنه لا أحد يحب يوم الوداع، خاصة عندما يتعين عليك أن تقول وداعا لما كان يعتبر بمثابة منزلك".

وتجمع جل وسائل الإعلام على أن وجهة سيمونز المقبلة ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيوجه بالتالي طعنة جديدة لبرشلونة، بعدما توترت العلاقة بين الناديين عقب تعاقد الفريق الباريسي مع نيمار عام 2017، عندما كسر عقده مع "البارسا"، وضمه في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وقضى سيمونز 9 أعوام في أكاديمية برشلونة، حيث خطف الأنظار نظرا لموهبته الكبيرة والتي تفوق قدرات أقرانه في الفئة السنية التي يلعب فيها، وتنبأ له كثيرون بمستقبل زاهر مع الفريق الكتالوني، لكن اللاعب اليافع قرر إنهاء مشواره مبكرا مع "البارسا" لخوض تجربة جديدة مع فريق جديد.

تجدر الإشارة إلى أن الإيطالي مينو رايولا، الذي تربطه علاقة تجارية معقدة مع برشلونة، هو وكيل أعمال سيمونز، وربما يكون له دور كبير في مغادرة الأخير لأكاديمية "لا ماسيا".

المصدر: campeones.ua