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الغرافة القطري يضم مهاجم سبارتاك موسكو

الرياضة

الغرافة القطري يضم مهاجم سبارتاك موسكو
Sputnik
الغرافة القطري يضم مهاجم سبارتاك موسكو
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أعلن نادي الغرافة القطري لكرة القدم الاثنين، تعاقده مع الجزائري سفيان هني، قادما من فريق سبارتاك موسكو الروسي.

ونشر الفريق القطري تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها: "رسميا.. الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي الغرافة، وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر النادي مساء اليوم الاثنين".

ومن المقرر أن ينتظم هني في معسكر فريق الغرافة المقام حاليا في هولندا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويعد هني، أول صفقات الغرافة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقضى صاحب الـ28 عاما، الموسم الماضي في صفوف نادي سبارتاك موسكو، وخاض معه 38 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

المصدر: وكالات + تويتر

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