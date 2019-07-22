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مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقراره

الرياضة

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقراره
Reuters PASCAL ROSSIGNOL
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كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من تمديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يبحث عن دور أكبر في النادي الباريسي، وهو ما صرح به بنفسه من قبل، حيث يرفض لعب دور البطولة بالشراكة مع البرازيلي نيمار.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن باريس سان جيرمان قد فتح الباب أمام رحيل نيمار عن النادي حفاظا على خدمات الشاب مبابي.

ويرغب مبابي بالانطلاق نحو دوريات أقوى من الدوري الفرنسي، خاصة أن أندية بحجم ريال مدريد مثلا ترغب بضمه لصفوفها مستقبلا.

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كما قالت صحيفة "صن" الإنجليزية، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتقديم عرض خيالي على مبابي، وهو ما دفع إدارة باريس سان جيرمان إلى رفع مستحقاته ليصل راتبه الأسبوعي إلى 860 ألف جنيه إسترليني، والإسراع في محاولات تجديد عقد اللاعب.

يذكر أن عقد مبابي البالغ 20 عاما لن ينتهي في صفوف النادي الباريسي قبل يوليو 2022.

المصدر: وكالات

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