من هو ياسر العروسي نجم ليفربول الجديد؟

يبدو أن تألق اللاعبين العرب أو اللاعبين من أصول عربية في نادي ليفربول سيتواصل على الأقل خلال الموسم الجديد، بعد تصعيد النجم ياسر العروسي إلى الفريق الأول لنادي "الريدز".

وفي ظهوره الأول مع ليفربول، خطف الفرنسي العروسي، صاحب الأصول الجزائرية الأضواء من الجميع، وقدم أداء رائعا في المباريات التي خاضها "الريدز" مؤخرا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، آخرها مواجهة إشبيلية أمس، التي ظهر فيها صاحب القدم اليسرى الساحرة بمستوى متميز.

من هو العروسي؟

ولد في فرنسا عام 2001، وتخرج من مدرسة لوهافر الفرنسية الشهيرة، التي أسهمت في تقديم عدة لاعبين مميزين، على غرار الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وانضم صاحب الـ18 عاما إلى فئة الشباب في ليفربول عام 2017، وتألق مع فريق تحت 18 عاما بشكل لافت في الموسم المنصرم، وهو ما دفع الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز"، لتصعيد العروسي للفريق الأول انطلاقا من الموسم الجديد.

ويستطيع العروسي اللعب في أكثر من مركز، مثل الجناح والوسط المدافع، ولكنه متميز كظهير أيسر، وهو ما يعد فرصة رائعة بالنسبة لكلوب، الذي يبحث عن بديل للإسباني ألبيرتو مورينو، الذي رحل عن ليفربول في يونيو الماضي عقب انتهاء عقده.

ولم يتضح حتى الآن إن كان العروسي سيمثل مستقبلا منتخب البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه وهو فرنسا، أو منتخب البلد الذي تنحدر منه جذوره، وهو الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن 3 لاعبين عرب سبق لهم حمل قميص الفريق الأول لليفربول، وهم المغربيان نبيل الزهر، وأسامة السعيدي، والمصري محمد صلاح، الذي تألق مع الفريق بشكل لافت في الموسمين الماضيين، وسيكون من أهم ركائز "الريدز" في الموسم الجديد أيضا.

المصدر: وكالات