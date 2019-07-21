السوري غزال "أعلى" من القطري برشم في لقاء لندن في الدوري الماسي

تفوق السوري مجد غزال، حامل برونزية بطولة العالم، على البطل القطري معتز برشم في منافسات الوثب العالي، اليوم الأحد، في اليوم الثاني للقاء لندن في الدوري الماسي.

وتمكن غزال من تسجيل 2,3 م ليخطف المركز الأول، مقابل 2,27 للقطري المتوج بطلا للعالم في لندن 2017.

2.30m is the official winning time for @MajdeddinGhazal in the men's high jump.



A great performance from him to hold off the returning @mutazbarshim and pick up his first #DiamondLeague win this year!#LondonDL 🇬🇧 #RoadToTheFinalpic.twitter.com/eBo6dOxkbS — IAAF Diamond League (@Diamond_League) 21 июля 2019 г.

ووجهت الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس تحذيرا الى منافساتها في بطولة العالم لألعاب القوى، بتفوقها الأحد في سباق 100 م، وابتعدت فرايزر-برايس سريعا عن منافساتها، وأنهته بزمن 10,78 ثانية، متقدما بفارق 0,140 ثانية عن الإنكليزية دينا آشر-سيمث، في حين أبعدت بطلة العالم لسباق 200 متر الهولندية دافني شيبرز من المنافسة بعد انطلاقة خاطئة.

وفي سباق خمسة آلاف متر، تفوقت الكينية أوبيري بتحقيق أسرع زمن لهذا العام وقدره 14:20,36 دقيقة، متقدمة على مواطنتها أغنيس جيبيت تيروب بفارق 0,320 ثانية، والهولندية الإثيوبية الأصل سيفان حسن التي سجلت 14:22,120 دقيقة، علما بأنها حققت في لقاء موناكو في 13 يوليو، رقما قياسيا عالميا في سباق المايل.

وفي سباق 800 متر، كان الفوز من نصيب البريطانية لينزي شارب التي حققت زمن 1:58,61 دقيقة، متقدمة على الأسترالية كاتريونا بيسيت.

ولدى الرجال، حقق الصيني تشي زهنيي رقما آسيويا جديدا بفوزه في سباق 200 متر بزمن 19,88 ثانية، بينما تفوق الجامايكي أكيم بلومفيلد في سباق 400 م بزمن 44,40 ثانية.

المصدر: أ ف ب