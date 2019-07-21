 
مباشر

روسيا تفوز بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية 2025

الرياضة

روسيا تفوز بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية 2025
Sputnik Максим Богодвид
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5j1

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم الأحد، فوز مدينة قازان الروسية بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية عام 2025.

وتأتي استضافة قازان للبطولة بعد 10 أعوام على استضافة المدينة نسخة عام 2015 من البطولة.

كما فازت مدينة بودابست المجرية بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية عام 2027، بعد عشرة أعوام أيضا على استضافتها بطولة 2017.

وتستضيف حاليا مدينة جوانجو الكورية الجنوبية بطولة العالم للألعاب المائية وتستمر لغاية 28 يوليو الحالي.

كما تستضيف مدينة فوكوكا اليابانية نسخة عام 2021، في حين تستضيف العاصمة القطرية الدوحة نسخة البطولة 2023 للمرة الأولى.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا