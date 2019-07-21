روسيا تفوز بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية 2025

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم الأحد، فوز مدينة قازان الروسية بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية عام 2025.

وتأتي استضافة قازان للبطولة بعد 10 أعوام على استضافة المدينة نسخة عام 2015 من البطولة.

We will come back to the successful host cities of Kazan and Budapest 10 years later! 🎊🎊

The FINA World Championships will be held in Kazan in 2025 and in Budapest in 2027 ! 🤗🇷🇺🇭🇺#FINAGwangju2019pic.twitter.com/emgSGyyp41 — FINA (@fina1908) July 21, 2019

كما فازت مدينة بودابست المجرية بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية عام 2027، بعد عشرة أعوام أيضا على استضافتها بطولة 2017.

⚡️ Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 годаhttps://t.co/5HKYcv3stXpic.twitter.com/om2N1hbons — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 21, 2019

وتستضيف حاليا مدينة جوانجو الكورية الجنوبية بطولة العالم للألعاب المائية وتستمر لغاية 28 يوليو الحالي.

كما تستضيف مدينة فوكوكا اليابانية نسخة عام 2021، في حين تستضيف العاصمة القطرية الدوحة نسخة البطولة 2023 للمرة الأولى.

المصدر: rsport.ria.ru