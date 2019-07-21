بالفيديو.. "السلطان" إبراهيموفيتش يتهجم على مدرب مصري بألفاظ نابية

شهدت مباراة ديربي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية توجيه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي ألفاظا نابية للمصري زكي عبد الفتاح، مدرب حراس لوس أنجلوس إف سي.

وبعد انتهاء اللقاء، أظهرت لقطات فيديو تلاسن إبراهيموفيتش مع عبد الفتاح، تفوه خلاله النجم السويدي بشتائم نابية بحق المدرب المصري.

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico#LAGalaxy#LAFC



“Go Home. You little b*tch. Go home” 🤭🥶🤣 pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy — Jason Kaufman (@JKaufman05) July 20, 2019

وذكرت العديد من التقارير أن المدرب المصري اعترض على تدخل إبراهيموفيتش العنيف على أحد لاعبي فريقه بعد تسجيله لهدفه الثالث، ولكن رد اللاعب السويدي كان مبالغا فيه.

Look at the way Zlatan throws him to the floor as he goes to celebrate scoring a hat-trick 😂😫😭#Zlatan#Ibrahimovic#ZlatanIbrahimovicpic.twitter.com/a0P9IUiizc — GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 20, 2019

وانتهت المباراة بفوز إبراهيموفيتش بنتيجة 3-2 سجل خلالها النجم السويدي أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك).

😱 Scores one of his best ever goals during hat-trick

😳 Throws opponent to the floor after third goal

😂 Tells LAFC coach to 'Go home, you little b**ch'

👏 Tells media they made a big mistake comparing him to Carlos Vela



Never ever change, Zlatan 🙌https://t.co/jyyBk5wQYv — GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 20, 2019

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المصدر: GMS__Football/twitter