بارغواي تواجه اليابان وديا

سيخوض منتخب باراغواي مباراة ودية أمام نظيره الياباني في 5 سبتمبر المقبل في البلد الآسيوي، وذلك ضمن الخطة التي وضعها المنتخب اللاتيني بحثا عن التأهل لمونديال قطر 2022.

وأعلن اتحاد الباراغواي لكرة القدم، الخميس، أن المباراة ستقام على ملعب كاشيما، وستكون الأولى "للألبيروخا" عقب بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، والتي ودعها في الدور ربع النهائي.

وتعتبر بطولة "كوبا أمريكا" انطلاقة لمشوار الأرجنتيني إدواردو بيريزو مدربا لمنتخب باراغواي، حيث جاء بديلا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي قضى 5 أشهر فقط مدربا للباراغواي في رحلة قصيرة.

المصدر: وكالات