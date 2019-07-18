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ملبورن تحتضن جائزة أستراليا الكبرى حتى 2025

الرياضة

ملبورن تحتضن جائزة أستراليا الكبرى حتى 2025
Reuters
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قال مسؤولون في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الخميس، إن حلبة ألبرت بارك في ملبورن ستواصل استضافة جائزة أستراليا الكبرى حتى نهاية 2025 على الأقل.

وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان: "يأتي إعلان اليوم بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مطلع هذا الأسبوع بشأن جائزة بريطانيا الكبرى أيضا، وهو دليل على أن المزيد من الشركاء يتفقون مع رؤيتنا المستقبلية لفورمولا 1".

ووقعت حلبة سيلفرستون اتفاقا لخمس سنوات يُبقي سباق جائزة بريطانيا الكبرى في جدول فورمولا 1 حتى نهاية 2025 على الأقل.

وسيقام السباق الافتتاحي للموسم العام المقبل في ملبورن في 15 مارس وسيتزامن مع احتفالات فورمولا 1 بمرور 70 عاما على تأسيسها.

المصدر: رويترز

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