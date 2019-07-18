ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع نجمه

حدد نادي ريال مدريد الإسباني السعر النهائي لبيع نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز الذي كان معارا لموسمين لبايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ريال مدريد حدد سعر 50 مليون دولار لبيع نجمه الكولومبي.

El Real Madrid pone precio final a James... para cualquier equipohttps://t.co/VEPSJIlbK0pic.twitter.com/aau7KvECgi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 18, 2019

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن هناك العديد من الأندية الكبيرة مهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وأهمها أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي.

المصدر: mundodeportivo.com