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ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع نجمه

الرياضة

ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع نجمه
AFP GERARD JULIEN
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حدد نادي ريال مدريد الإسباني السعر النهائي لبيع نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز الذي كان معارا لموسمين لبايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ريال مدريد حدد سعر 50 مليون دولار لبيع نجمه الكولومبي.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن هناك العديد من الأندية الكبيرة مهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وأهمها أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي.

المصدر: mundodeportivo.com

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