شاهد.. طفل روسي يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط

Наш юный Рахим Куриев @_rahimkuriev_95reg установил два новых мировых рекорда! В студии ЧТГРК «Грозный» @groznytv шестилетний мальчик отжался 4183 раза за два часа! Это наибольший показатель для шестилетних детей. Второй рекорд установлен как наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет. Результат - 4618 повторений. Сертификат Рахиму Куриеву вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Рахим уже является девятикратным рекордсменом мира. За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом 3 тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он ещё не раз порадует нас своими новыми рекордами. Энергии для этого у Рахима достаточно и он не планирует останавливаться! Так держать! #Кадыров #Россия #Чечня #Рекорд