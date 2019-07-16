غينيا تقيل المدرب بوت بعد نتائج "غير مرضية"

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة البلجيكي بول بوت من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد نتائج "غير مرضية"، اختتمت بالخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وأكد رئيس الاتحاد الغيني أنطونيو سواري "توجيه الشكر إلى المدرب. سنبحث معه في شروط رحيله. الاتحاد الغيني وضع حدا لتعاونه مع بول بوت" لأن الأخير لم يحقق الهدف الذي حدد له في البطولة القارية.

وتابع سواري أنه "في 12 مباراة رسمية خاضها المنتخب تحت إشراف بول بوت، حققنا نتائج غير مرضية: خمس هزائم، أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات".

واحتل المنتخب الغيني بقيادة بول الذي يشرف عليه منذ مارس 2018، المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف مدغشقر ونيجيريا، وبلغ الدور ثمن النهائي حيث تعرض لخسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الجزائري، الذي يقدم أحد أفضل العروض في البطولة، ويستعد لمواجهة السنغال في المباراة النهائية الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

المصدر: "أ ف ب"