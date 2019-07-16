باريس سان جيرمان يبلغ نيمار بشرط رحيله

ذكرت العديد من التقارير، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع شرطا للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي، نيمار دا سليفا، في فترة الانتقالات الجارية.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيمار اجتمع، أمس الاثنين، مع إداريين في نادي سان جيرمان ومن بينهم ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

Neymar will be allowed to leave PSG this summer - if huge asking price is met https://t.co/mrv2wUedF8pic.twitter.com/ZUiHmDSj4V — Mirror Football (@MirrorFootball) July 16, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماع، وافقت إدارة النادي الباريسي على رغبة نيمار في الرحيل هذا الصيف، ولكن بشرط الحصول على عرض مناسب.

ويريد مسؤولو النادي الفرنسي استعادة الـ 222 مليون يورو التي دفعت لضم نيمار من برشلونة، في صيف 2017، وتم إبلاغ النجم البرازيلي بهذا الأمر خلال الاجتماع.

L’Equipe: Barça offer two first team members in Neymar swap dealhttps://t.co/URAgMfgSpy — SPORT English (@Sport_EN) July 16, 2019

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يذكر أن برشلونة هو الوجهة المحتملة لنيمار في الموسم المقبل، ولكن النادي الكتالوني ينوي عرض إدراج أكثر من لاعب في الصفقة لتقليل الأموال المدفوعة، أو إبرام التعاقد من خلال تبادل لاعبين دون تقديم أموال.

المصدر: وكالات