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فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على رالي "طريق الحرير 2019"

الرياضة

فريق
Sputnik Владимир Смирнов
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احتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي، منصة التتويج لسباق رالي "طريق الحرير 2019" لفئة الشاحنات، الذي انطلق من روسيا وانتهى في الصين مرورا بمنغوليا.

وأحرز الروسي أنطون شيبالوف، على متن شاحنة "كاماز ماستر"، المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت 5008 كم، بزمن قدره 26 ساعة ودقيقة واحدة و40 ثانية،، متقدما على مواطنيه، أندريه كارغينوف (بفارق 25 دقيقة و22 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق 52 دقيقة و5 ثواني).

وهذه المرة الأولى التي يفوز شيبالوف بالمركز الأول في هذا الرالي، فيما حقق الوصيف كارغينوف بطولة العام الماضي.

وفي فئة السيارات، حقق القطري ناصر العطية المركز الأول بقطعة مسافة السباق بزمن قدره 24 ساعة و25 دقيقة و29 ثانية.

المصدر: rsport.ria.ru

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