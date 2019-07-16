فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على رالي "طريق الحرير 2019"

احتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي، منصة التتويج لسباق رالي "طريق الحرير 2019" لفئة الشاحنات، الذي انطلق من روسيا وانتهى في الصين مرورا بمنغوليا.

🚚 Ралли-рейд "Шелковый путь" завершился победой "КАМАЗ-мастер" и Аль-Аттии



📝 Рассказываем все самое интересное 👇🏼https://t.co/jQBVjEzKrhpic.twitter.com/qbPjR97uuG — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 16, 2019

وأحرز الروسي أنطون شيبالوف، على متن شاحنة "كاماز ماستر"، المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت 5008 كم، بزمن قدره 26 ساعة ودقيقة واحدة و40 ثانية،، متقدما على مواطنيه، أندريه كارغينوف (بفارق 25 دقيقة و22 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق 52 دقيقة و5 ثواني).

Trucks, overall after stage10 (unofficial):

1. Shibalov 26:01:40

2. Karginov +00:25:22

3. Mardeev +00:52:05

4. Van Den Brink +02:13:07

5. Kupriyanov +04:12:41#Silkwayrally2019#SWR2019 — Silk Way Rally (@silkwayrally) July 16, 2019

وهذه المرة الأولى التي يفوز شيبالوف بالمركز الأول في هذا الرالي، فيما حقق الوصيف كارغينوف بطولة العام الماضي.

Cars, overall after stage10 (unofficial):

1. Al-Attiyah 24:25:29

2. Han Wei +01:25:04

3. Pelichet +01:43:39

4. Sun Ping +01:54:19

5. ZHANG Ming +02:42:59#Silkwayrally2019#SWR2019 — Silk Way Rally (@silkwayrally) July 16, 2019

وفي فئة السيارات، حقق القطري ناصر العطية المركز الأول بقطعة مسافة السباق بزمن قدره 24 ساعة و25 دقيقة و29 ثانية.

المصدر: rsport.ria.ru