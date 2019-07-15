تكريم "استثنائي" للرومانية هاليب بعد فوزها بلقب ويمبلدون

منحت الرئاسة الرومانية والكنيسة الأرثوذكسية، سيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون، أعلى الأوسمة في البلاد، فور عودتها إلى رومانيا، يوم الاثنين، عقب فوزها على الأمريكية سيرينا وليامس.

وأصبحت هاليب (27 عاما) أول رومانية تفوز بلقب فردي السيدات في ويمبلدون بعد تغلبها على وليامس، الفائزة باللقب 7 مرات، بنتيجة 6-2 و6-2 في مباراة استغرقت 56 دقيقة يوم السبت.

وقالت هاليب والسعادة تغمرها للصحفيين في مطار بوخارست الدولي، وهي تمسك بجائزتها وباقة من الزهور والجماهير تهتف باسمها: "تشبثت بفرصتي، بذلت قصارى جهدي ولهذا فزت".

وتابعت قائلة: "احتفظت بتركيزي أمام سيرينا وهي واحدة من أفضل اللاعبات على مر العصور".

ويعد هذا ثاني لقب تحققه هاليب بالبطولات الأربع الكبرى عقب فوزها في رولان غاروس بباريس العام الماضي. ومنحتها الرئاسة وسام نجمة رومانيا بينما كرمتها الكنيسة بجائزة رفيعة.

المصدر: "رويترز"