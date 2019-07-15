الرئيس الجزائري المؤقت يعزي عائلة زيدان

بعث الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، برسالة تعزية للسيد إسماعيل زيدان، والد بطل العالم 1998، زين الدين زيدان، إثر وفاة ابنه فريد بعد صراع طويل مع المرض.

وأعرب بن صالح، عن "حزنه العميق" لتلقيه نبأ وفاة الأخ الأكبر لزين الدين زيدان، المدرب الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني.

وكتب رئيس الدولة لوالد الفقيد: "أود أن أتقدم إليكم بأصدق عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة راجيا منكم نقل هذا العزاء لكامل أفراد عائلتكم الكريمة".

واضطر زيدان للعودة من كندا إلى إسبانيا، يوم الجمعة الماضي (في اليوم الرابع من معسكر النادي الملكي)، بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لشقيقه، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض يوم السبت، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية