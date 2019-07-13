إيكاردي يغادر معسكر إنتر بلا رجعة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، أن مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، غادر معسكر الفريق المقام في لوغانو، وعاد إلى مدينة ميلانو.

وأكد الحساب الرسمي لـ "النيراتزوري" على "تويتر"، أن هذا القرار جاء بالاتفاق بين الطرفين، موضحا أن إيكاردي لن يشارك في جولة الفريق المقبلة بآسيا.

سيعود @MauroIcardi من معسكر الفريق في لوجانو إلى ميلان. توصل النادي واللاعب إلى ذلك القرار المشترك. سيكمل إيكاردي تحضيراته للموسم في الأيام المقبلة ولن يشارك في جولة الفريق الصيفية في آسيا.#FCIM — إنتر (@Inter_ar) 13 июля 2019 г.

وأعلن إنتر قبل أيام، أن إيكاردي خارج حساباته المستقبلية، بعد فترة طويلة من الخلاف والتوترات بين الطرفين في الموسم الماضي، نتج عنها سحب شارة قيادة الفريق من اللاعب الأرجنتيني وتجميده.

وسيستمر إيكاردي في التدرب منفردا، حتى يحصل على عرض من ناد جديد، لينضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى أندية كبرى للتعاقد مع الهداف الأرجنتيني، على رأسها يوفنتوس، الذي يعرض مهاجمه غونزالو هيغواين لتعويضه، كما أن نابولي يأمل هو الآخر في التوقيع مع صاحب الـ 26 عاما لتدعيم خط هجومه.

وتقدر القيمة السوقية لإيكاردي في الوقت الراهن، بنحو 65 مليون يورو، وهو رقم بخس مقارنة بالأسعار الحالية للاعبين، لكن المشكلات التي تحيط به قللت من سعره بشكل واضح.

المصدر: وكالات