هاليب تصعق وليامز وتحصد لقب "ويمبلدون"

باتت سيمونا هاليب، أول لاعبة رومانية تتوج بلقب بطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الأمريكية سيرينا وليامز، بمجموعتين متتاليتين.

وفرضت هاليب (27 عاما)، سيطرتها على منافستها الأمريكية البالغة 37 عاما، لتفوز عليها بواقع 6-2 و6-2، وتتوج بلقبها الأول في "ويمبلدون"، والثاني لها في البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها ببطولة "رولان غاروس" العام الماضي.

في المقابل، فشلت وليامز مرة أخرى، في معادلة رقم الأسترالية مارغاريت كورت، كأكثر اللاعبات تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى، حيث تملك كورت في رصيدها 24 لقبا مقابل 23 لقبا للاعبة الأمريكية، التي خسرت أيضا نهائي "ويمبلدون" وأمريكا المفتوحة العام الماضي.

وضمنت هاليب بهذا التتويج، الارتقاء إلى المركز الرابع في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، بينما ستصعد وليامز، المصنفة أولى عالميا سابقا، إلى المرتبة التاسعة من المرتبة الـ 11.

المركز: وكالات