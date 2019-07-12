ارتكب حارس مرمى فريق "دنيابرو" البيلاروسي لكرة القدم، أرتيوم ساروكا، هفوة قاتلة ألحقت بفريقه الهزيمة أمام ضيفه "إنيرغيتيك-BGU" مينسك، في الدوري المحلي.

وأعاد المدافع يغور خفالكة كرة سهلة إلى الحارس ساروكا، لكن الأخير فشل في إبعادها لتتدحرج إلى داخل شباكه، وذلك في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي انتهى بخسارة فريق الحارس "سيئ الطالع" بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

ويحتل فريق "دنيابرو" المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط فقط، حصدها من 15 مباراة.

بينما يشغل فريق "إنيرغيتيك-BGU" مينسك المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

المصدر: وكالات