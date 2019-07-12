المايسترو يتفوق على الماتادور في مواجهة مثيرة بويمبلدون (فيديو)

بلغ النجم السويسري، روجر فيدرر، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب النجم الإسباني رافائيل نادل، وضرب موعدا بذلك مع العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبدأ المايسترو فيدرر، المصنف ثانيا، بقوة وحسم نتيجة المجموعة الأولى لصالحه في شوط فاصل، بينما تمكن الماتادور نادال، المصنف ثالثا، من الفوز في الثانية بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، ولكن النجم السويسري عاد وحسم نتيجة المجموعتين الثالثة والرابعة لصالحه ومعهما نتيجة المباراة، بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الجمعة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(1-6) و(6-3) و(6-4).

وبلغ روجر فيدرر (37 عاما)، الفائز بثمانية ألقاب في ويمبلدون و20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، للنهائي الحادي والثلاثين في هذه البطولة، للمرة الـ 12 إلى نهائي دورة ويمبلدون، معادلا بذلك رقم نادال بالذات، من حيث الصعود إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام". فقد بلغ الإسباني 12 مرة أيضا نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، التي تقام على "رولاند غاروس" الرملية المفضلة لديه، وفاز في جميعها.

وحقق النجم السويسري انتصاره رقم 101 على ملاعب ويمبلدون، ليصبح أول لاعب يحقق 100 انتصار أو أكثر، في إحدى هذه البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وكان هذا الفوز السادس عشر لفيدرر على نادال في 40 مباراة جمعت العملاقين، حتى الآن، مقابل 24 انتصارا للنجم الإسباني.

وتعود المواجهة الأخيرة بين اللاعبين في ويمبلدون إلى العام 2008، وحينها فاز الماتادور الإسباني على المايسترو السويسري، في المباراة النهائية، وتوج بباكورة ألقابه في البطولة.

أما رافائيل نادال (33 عاما) فقد توج بـ 18 لقبا من سلسلة بطولات "غراند سلام"، منها لقبان في ويمبلدون (2008، 2010)، وحقق 93 انتصارا على ملاعب "رولاند غاروس".

وضرب روجر فيدرر موعدا في النهائي مع نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا وحامل اللقب، الذي بلغ النهائي أيضا، على حساب الإسباني الآخر، روبيرتو باوتيستا أغوت، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (6-2) و(4-6) و(6-3) و(6-2)، في وقت سابق من اليوم الجمعة.

المصدر: RT