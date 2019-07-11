شاهد.. احتفالات صاخبة لمشجعي منتخب الجزائر بتأهله لنصف نهائي كأس إفريقيا

احتفل مشجعو منتخب الجزائر، في محافظ السويس، عقب وصوله إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وجاء تأهل منتخب الجزائر "محاربو الصحراء" على حساب منتخب كوت ديفوار، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد.

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المصدر: RT