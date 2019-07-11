 
مباشر
عاجل
منتخب تونس يتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس إفريقيا على حساب مدغشقر

شاهد.. احتفالات صاخبة لمشجعي منتخب الجزائر بتأهله لنصف نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m421

احتفل مشجعو منتخب الجزائر، في محافظ السويس، عقب وصوله إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وجاء تأهل منتخب الجزائر "محاربو الصحراء" على حساب منتخب كوت ديفوار، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد.

إقرأ المزيد
الجزائر تروض
الجزائر تروض "الأفيال" في "مصر 2019".. فيديو

المصدر: RT

  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في ذكرى وفاته.. حفيد عمر الشريف يفكر في واقٍ ذكري باسم جده