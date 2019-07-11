صرح اللاعب المصري السابق، رضا عبد العال، في حديث خاص لـ RT، عقب انتهاء مباراة الجزائر وكوت ديفوار، بأن شخصية البطل الذي لا يكل ولا يمل تظهر جليا في كل مباريات منتخب الجزائر.

وقال رضا عبد العال، الملقب بـ "ملك التوقعات"، إن توقعاته لوصول الجزائر إلى المباراة النهائية والفوز بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، مبنية على حقائق موضوعية، مثل الاختبار الجيد لمن يمثل الفريق من اللاعبين واللياقة والاستمرارية والروح القتالية.

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وأضاف أن "الجزائر قدمت مباراة رائعة، وبالرغم من أنها أضاعت ضربة جزاء أثناء المباراة، إلا أن الروح والعزيمة ظلتا ملازمتين للفريق حتى النهاية".

وأشار عبد العال إلى أنه "حتى لو كان منتخب الجزائر قد خسر المباراة لما أغضب ذلك جمهوره، لأن العبرة بالأداء الجيد". وتوقع الكابتن رضا عبد العال استمرار أداء فريق الجزائر بنفس الروح حتى نهاية البطولة.

وتوقع عبد العال، في تصريح سابق لـ RT، أن يتوج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الـ 32 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 1990.

وبلغ منتخب "محاربو الصحراء" الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، إثر فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد.

واشتهر عبد العال خلال الفترة الماضية بتنبؤاته الرياضية الصائبة، وتوقع خروج منتخب مصر من مونديال روسيا 2018 خالي الوفاض ومن دور المجموعات، وهو ما حصل فعلا، على الرغم من أن الجماهير المصرية كانت متفائلة حينها بتأهل "الفراعنة" إلى الدور الثاني على الأقل، خاصة بعد القرعة التي وضعت مصر في مجموعة تبدو في المتناول على الورق.

ناصر حاتم

المصدر: RT