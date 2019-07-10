تعرض الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر لموقف محرج خلال مشاركته في مباراة خيرية بكرة السلة، التي جرت في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

وفي إحدى اللقطات حاول فلويد مايويذر إيقاف لاعب كرة السلة، لاري ويليامز، لكن الأخير من خداعة بمهارة، مما أدى إلى سقوط الملاكم على الأرض، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وابتسامة من فلويد.

يذكر أن فلويد مايويذر (42 عاما) حقق 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية على حلبات الملاكمة، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى اعتزاله.

وخاض الملاكم الأمريكي نزالا استعراضيا، بعد اعتزاله في 31 ديسمبر 2018، وفاز فيه على مقاتل "الكيك بوكسينغ" الياباني، تينشين ناسوكاوا، وحصل على 8.8 مليون يورو.

المصدر: وكالات