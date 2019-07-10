مواجهة من العيار الثقيل بين المايسترو والماتادور في ويمبلدون (فيديو)

سيشهد الدور قبل النهائي لبطولة لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مواجهة من العيار الثقيل بين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادل.

وجاء تأهل المايسترو روجر فيدرر، المصنف ثانيا، على حساب الياباني كي نيشيكوري، المصنف ثامنا، إثر تغلبه عليه بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) و(6-4) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

وحقق روجر فيدرر (37 عاما)، الفائز بثمانية ألقاب في ويبلدون و20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، حقق انتصاره اليوبيلي رقم 100 على ملاعب ويمبلدون، ليصبح أول لاعب يحقق هذا العدد من الانتصارات في إحدى هذه البطولات الأربع "غراند سلام".

بينما تخطى الماتادور الإسباني، المصنف ثالثا، عقبة منافسه الأمريكي سام كويري، بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-2) و(6-2).

"He's been in phenomenal form"



For the first time since 2008, @RafaelNadal and @rogerfederer will face each other at #Wimbledonpic.twitter.com/wvJvAlLweH — Wimbledon (@Wimbledon) 10. července 2019

يذكر أن رافائيل نادال (33 عاما) توج بـ 18 لقبا من سلسلة بطولات "غراند سلام"، منها لقبان في ويمبلدون (2008، 2010).

المصدر: "championat.com"