يواصل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مساعيه الحثيثة للتعاقد مع أحد أبرز لاعبي نادي ريال مدريد، ماركو أسينسيو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن ليفربول، مستعد لتقديم عرض بقيمة 74 مليون يورو، من أجل ضم ماركو أسينسيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ريال مدريد لا يفكر إطلاقا في التفريط بخدمات أسينسيو حاليا، إلا إذا تلقى عرضا مهما للغاية، أو إذا كان ضمن صفقة التعاقد مع ساديو ماني، الذي يعتبر أحد أبرز أهداف زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي".

ويحظى ماركو أسينسيو بثقة كبيرة من الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ويسعى لضمه لتدعيم الخط الهجومي "للريدز".

المصدر: وكالات