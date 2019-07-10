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شاهد.. هدف بـ "مقصية" رائعة وفي المقص

الرياضة

شاهد.. هدف بـ
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افتتح الكاميروني إلما نفور لاعب خط الوسط فريق "لانسنغ إيجنيت"، التسجيل في مباراة "مثيرة" في شباك  ضيفه "فورورد ماديسون" في الدوري الأمريكي لكرة القدم (USL).

وتلقى "نفور" كرة داخل منطقة الجزاء، بعد أن أخطأ أحد المدافعين في استبعادها، في الدقيقة 17، فسددها مباشرة "مقصية" رائعة في المقص الأيمن، واحتفل الكاميروني بهدفه على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتزع فريق "لانسنغ إيجنيت" الفوز في الوقت الإضافي، بعد أن استمر التعادل (1-1)، في الوقت الأصلي بتسجيله هدفين في الدقيقتين (92 و95)، مقابل هدف للضيوف في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

المصدر: وكالات 

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