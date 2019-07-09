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مباراتان اليوم في ربع نهائي كأس إفريقيا "مصر 2019"

الرياضة

مباراتان اليوم في ربع نهائي كأس إفريقيا
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تبدأ مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وستقام اليوم مباراتان، الأولى بين منتخبي السنغال وبنين، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، على إستاد الدفاع الجوي، في محافظة القاهرة.

أما الثانية فستجمع منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا، وذلك في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة أيضا، وفي ملعب القاهرة الدولي.

 

المصدر: RT

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