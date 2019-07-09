أعلن مطعم في مدينة "روزاريو" الأرجنتينية، الذي يمتلكه نجم منتخب التانغو وفريق برشلونة، ليونيل ميسي وعائلته، عن تقديم المساعدة للمواطنين المتضررين من موجة البرد القارس في البلاد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مطعم "ليو" يقدم العشاء الساخن لجميع المحتاجين مجانا، منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مدير المطعم، أرييل ألمادا، قوله: "كذلك نقدم القهوة والمشروبات الغازية وبعض المشروبات الكحولية. جاء كثير من الناس إلينا وكانوا مهذبين للغاية".

وأضاف ألمادا: "إن تقديم الوجبات المجانية سيستمر لمدة 15 يوما، من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 9 مساء".

يذكر أن منتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي اكتفى بالمركز الثالث في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، التي انتهت بتتويج غريمه البرازيلي باللقب، يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات