والد نيمار يكذّب اتهامات باريس سان جيرمان بتمرد نجله

رد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره النادي الفرنسي، الاثنين، والذي يتهم فيه النجم البرازيلي بالتمرد وعدم حضور تدريبات أمس من دون عذر.

ليأتي رد والد نيمار سريعا على اتهام نجله بالتمرد خلال تصريحاته لشبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية، مؤكدا فيها، أنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأن نيمار لن يعود إلى التدريبات قبل 15 يوليو، والسبب معروف ومحدد مسبقا منذ عام، حيث أن الأمر يخص أكاديمية نيمار في البرازيل، ولم نتمكن من تغيير المواعيد، لأن العرض سيكون يوم 15 الشهر الجاري".

Neymar's dad angry with PSG: 'They knew we had events with the Foundation' https://t.co/i3K66cjcuR — Xtra Minute (@XtraminuteTV) July 9, 2019

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وأضاف: "لا جدال في الأمر، وباريس سان جيرمان يعرف كافة التفاصيل، ويشارك في بعض الأمور التي تخص الأكاديمية، والبيان الذي أصدره اليوم غير مفهوم".

ومن المؤكد أن العلاقة بين النجم البرازيلي وناديه ستزداد توترا، بعدما أكد بطل فرنسا في بيانه الاثنين، أنه سيتخذ "الإجراءات المناسبة" بحق النجم البرازيلي.