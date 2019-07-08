نجمة "الفري ستايل" تذهل الجميع في تحدي "غطاء الزجاجة"

أعطت الفرنسية ليزا زيموتش، نجمة "الفري ستايل"، بعدا جديدا لتحدي "غطاء الزجاجة"، بعدما أضافت عليه لمستها الجمالية الخاصة والمميزة.

واقتصر التحدي في البداية على أن يقوم المتحدي بفتح غطاء الزجاجة بقدمه، لكن زيموتش ارتأت خوض هذه التجربة على طريقتها الخاصة، من خلال إظهار مهاراتها الفريدة من نوعها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها في "تويتر"، وهي تضع كرة أثناء التفافها على قلم، لتحط بعدها القلم خلف ركبتها، وتفتح غطاء الزجاجة، في مشهد مبهر ورائع.

تحدي "غطاء الزجاجة" هو تحد جديد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

واخترع ماكس هولواي بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة التحدي، قبل أن ينتشر على نطاق واسع في صفوف المشاهير، على غرار المغني الأمريكي جون ماير، ونجوم كرة القدم، من بينهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والفرنسي بول بوغبا، والإسباني سيرخيو راموس.

تجدر الإشارة إلى أن زيموتش (19 عاما)، سبق لها اللعب لفريق شابات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنها تخلت عن الفريق وهي في الـ14 من عمرها، وتفرغت لتطوير مهاراتها الكروية الفردية، وأصبحت نجمة "الفري ستايل".

المصدر: تويتر