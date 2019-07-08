شاهد.. هدف "مذهل" بقدم يابانية على طريقة "ألعاب الكومبيوتر"

سجل مدافع فريق كاشيما انتلرز لكرة القدم، الياباني يوتا كويكي، هدفا رائعا في مباراته ضد ضيفه جوبيلو إيواتا (2-0)، وذلك ضمن الجولة 18 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وتوغل كويكي، البالغ من العمر 22 عاما، من الجهة اليسرى بمحاذاة خط التماس، وسدد الكرة من هناك ذهبت من فوق رأس الحارس إلى داخل شباكه، مسجلا واحدا من أجمل الأهداف في هذا العام.

وفاز كاشيما انتلرز بهدفين من دون رد، ويحتل المركز الرابع في الدوري الياباني برصيد 31 نقطة.

بينما يقبع جوبيلو إيواتا في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 14 نقطة.

المصدر: وكالات