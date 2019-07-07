البرازيل تتوج بلقب "كوبا أمريكا" للمرة التاسعة في تاريخها

توّج المنتخب البرازيلي بلقب بطولة "كوبا أمريكا 2019" للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على بيرو 3-1 اليوم الأحد، في النهائي.

أحرز ثلاثية منتخب "السامبا" كل من إيفرتون سوسا في (د.15) وغابرييل جيسوس في (د.48) وريشارليسون في (د.90 من ركلة جزاء)، في المقابل سجل المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد في (د.44 من ركلة جزاء).

وفيما يلي أهداف اللقاء:

ريشارليسون يحرز الهدف الثالث للبرازيل في (د.90 من ركلة جزاء).

البرازيل 3 × 1 البيرو | هدف ريتشارلسون 🎥 pic.twitter.com/vVejtgSQuu — video (@A__00007) 7 июля 2019 г.

قبل نهاية الشوط الأول أحرز غابرييل جيسوس الهدف الثاني لمنتخب "السامبا" في شباك بيرو في (د.45+3)، الأحد، في نهائي بطولة "كوبا أمريكا" التي تستضيفها البرازيل.

هدف البرازيل الثاني من توقيع خيسوس 🔥🔥🔥❤ pic.twitter.com/jwO0KdIZOO — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 7 июля 2019 г.

وأدرك غيريرو التعادل للبيرو بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح في (د.44) لتصبح النتيجة (1-1)، وهو أول هدف يدخل شباك البرازيل في هذه البطولة.

نهائي كوبا امريكا | البرازيل 1 × 1 بيرو |هدف التعادل بيرو HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/5mXycp8p46 — يسموني فهد كوبا (@QAS44SQ) 7 июля 2019 г.

وأحرز مهاجم المنتخب البرازيلي إيفرتون هدف التقدم في شباك بيرو في (د.15).

المصدر: RT