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البرازيل تتوج بلقب "كوبا أمريكا" للمرة التاسعة في تاريخها

الرياضة

البرازيل تتوج بلقب
AFP
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توّج المنتخب البرازيلي بلقب بطولة "كوبا أمريكا 2019" للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على بيرو 3-1 اليوم الأحد، في النهائي.

أحرز ثلاثية منتخب "السامبا" كل من إيفرتون سوسا في (د.15) وغابرييل جيسوس في (د.48) وريشارليسون في (د.90 من ركلة جزاء)، في المقابل سجل المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد في (د.44 من ركلة جزاء).

وفيما يلي أهداف اللقاء:

ريشارليسون يحرز الهدف الثالث للبرازيل في (د.90 من ركلة جزاء). 

قبل نهاية الشوط الأول أحرز غابرييل جيسوس الهدف الثاني لمنتخب "السامبا" في شباك بيرو في (د.45+3)، الأحد، في نهائي بطولة "كوبا أمريكا" التي تستضيفها البرازيل.

وأدرك غيريرو التعادل للبيرو بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح في (د.44) لتصبح النتيجة (1-1)، وهو أول هدف يدخل شباك البرازيل في هذه البطولة. 

وأحرز مهاجم المنتخب البرازيلي إيفرتون هدف التقدم في شباك بيرو في (د.15).

المصدر: RT

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