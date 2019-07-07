كأس أمم إفريقيا.. الجزائر 1 - 0 غينيا
AFP
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منح يوسف بلايلي التقدم لمنتخبه الجزائر بتسجيله هدفا في (د.24) في شباك غينيا، في المباراة التي تجري حاليا ضمن الدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
الهدف الأول للمنتخب الجزائري في مرمى غينيا من توقيع يوسف بلايلي بعد اسيست من المتألق بغداد بونجاح ❤❤❤🔥🔥🔥🔥— الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 7 июля 2019 г.
pic.twitter.com/7AzfpT5hGI
المصدر: RT
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