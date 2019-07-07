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كأس أمم إفريقيا.. الجزائر 1 - 0 غينيا

الرياضة

كأس أمم إفريقيا.. الجزائر 1 - 0 غينيا
AFP
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منح يوسف بلايلي التقدم لمنتخبه الجزائر بتسجيله هدفا في (د.24) في شباك غينيا، في المباراة التي تجري حاليا ضمن الدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

المصدر: RT

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