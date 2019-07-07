الجزائر تضرب غينيا بالثلاثة وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس إفريقيا

واصلت الجزائر عروضها الرائعة في كأس أمم إفريقيا بعد نجاحها في خطف تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي بالفوز على غينيا 3-0، اليوم الأحد، ضمن الدور الـ16 في البطولة.

وأحرز ثلاثية "الخضر" كل من يوسف بلايلي في (د.24) ورياض محرز في (د.57) وآدم أوناس في (د.82).

وستواجه الجزائر في ربع النهائي، الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.

وفيما يلي أهداف اللقاء:

آدم أوناس يوقع على ثالث أهداف الجزائر في (د.82).

أحرز النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمنتخبه بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني في شباك غينيا (2-0)، في المباراة التي تجري حاليا ضمن الدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

[ Video ]

كاس امم افريقيا | الجزائر 2 × 0 غينيا | هدف الثاني الجزائر رياض محرز HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/1KWnBdTkDZ — فهد هُنا (@ZAZX1X) 7 июля 2019 г.

ومنح يوسف بلايلي التقدم لمنتخبه الجزائر بتسجيله هدفا في (د.24).

الهدف الأول للمنتخب الجزائري في مرمى غينيا من توقيع يوسف بلايلي بعد اسيست من المتألق بغداد بونجاح ❤❤❤🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/7AzfpT5hGI — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) 7 июля 2019 г.

المصدر: RT