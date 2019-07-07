مدغشقر تواصل مفاجآتها وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2019

واصلت مدغشقر مفاجآتها في مشاركتها الأولى وبلغت ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبها على جمهورية الكونغو الديموقراطية 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

وسجل إبراهيم أمادا في (د.9) وفانيفا أندرياتسيما في (د.77) هدفي مدغشقر، وسيدريك باكامبو في (د.45) وشانسيل مبيمبا في (د.90).

وفي ركلات الترجيح، سجل أمادا ورومان ميتانير وتوماس فونتين وجيروم مومبريس لمدغشقر، وباكامبو وبول جوزيه مبوكو للكونغو الديموقراطية التي أهدر لها كل من مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي.

وتلتقي مدغشقر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وغينيا.

المصدر: أ ف ب