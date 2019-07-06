شاهد.. بكاء محمد صلاح بعد الإقصاء المرير لمنتخب "الفراعنة" من أمم إفريقيا
AFP
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دخل النجم المصري محمد صلاح فى نوبة بكاء بعد توديع منتخب بلاده بطولة كأس أمم إفريقيا إثر الخسارة 0-1 أمام جنوب إفريقيا في الدور الستة عشر.
وبدت مشاعر الحزن على صلاح وزملائه أثناء مغادرتهم الملعب بعد انتهاء اللقاء، وتوجهوا إلى غرفة الملابس سريعا وسط حالة من الذهول والخيبة انتقلت إلى الجماهير التي امتلأت بها مدرجات إستاد القاهرة الدولي.
المصدر: RT
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