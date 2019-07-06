شاهد.. طرد ميسي وميدال بعد مشاجرة في موقعة "كوبا أمريكا"

شهدت المباراة التي تجري حاليا بين الأرجنتين وتشيلي في لقاء المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، اليوم السبت، طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الاشتباك مع غاري ميدال.

وشهدت (د.40) التحام على الكرة ومن ثم اشتباك بين ميسي وميدال ليتخذ حكم اللقاء قرارا بطرد الثنائي.

طرد الاسطورة ليو ميسي pic.twitter.com/fhrWWANl8D — FCB MEDIA (@FCBMediaUltra) 6 июля 2019 г.

ويتقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره تشيلي بثنائية أحرزهما أغويرو في (د.12) وديبالا في (د.22).

المصدر: RT