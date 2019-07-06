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شاهد.. طرد ميسي وميدال بعد مشاجرة في موقعة "كوبا أمريكا"

الرياضة

شاهد.. طرد ميسي وميدال بعد مشاجرة في موقعة
AFP
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شهدت المباراة التي تجري حاليا بين الأرجنتين وتشيلي في لقاء المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، اليوم السبت، طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الاشتباك مع غاري ميدال.

وشهدت (د.40) التحام على الكرة ومن ثم اشتباك بين ميسي وميدال ليتخذ حكم اللقاء قرارا بطرد الثنائي.

ويتقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره تشيلي بثنائية أحرزهما أغويرو في (د.12) وديبالا في (د.22).

المصدر: RT

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