فيدرر بـ"أرقامه القياسية" يمر للدور الرابع في بطولة ويمبلدون

بلغ السويسري روجر فيدرر الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، للمرة الـ17 في مسيرته، بفوزه على الفرنسي لوكا بوي، اليوم السبت، بنتيجة 7-5 و6-2 و7-6 (7-4).

واحتاج السويسري المخضرم (37 عاما) والذي حقق فوزه الـ350 في الغراند سلام (رقم قياسي عند الرجال والسيدات) إلى ساعتين و5 دقائق، منها 52 دقيقة في المجموعة الثالثة، لكي يحقق فوزه الثاني على بوي من أصل مواجهتين مع الفرنسي المصنف 28 عالميا.

ويلتقي في فيدرر في الدور الرابع الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي خاض مباراة ماراثونية ضد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان استغرقت 4 ساعات و22 دقيقة لحسمها 6-7 (5-7) و7-6 (7-2) و4-6 و7-6 (7-5) و6-3.

وبتأهل فيدرر إلى هذا الدور للمرة السابعة عشرة في مسيرته الأسطورية المتوجة بعشرين لقبا في الغراند سلام، يكون قد تخطى إنجاز الأمريكي جيمي كونورز في البطولة البريطانية.

المصدر: أ ف ب