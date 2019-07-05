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ماني يقود السنغال إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

الرياضة

ماني يقود السنغال إلى ربع نهائي أمم إفريقيا
AFP
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حجز المنتخب السنغالي مقعده في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، بفوزه على نظيره الأوغندي 1-0، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

سجل ساديو ماني هدف السنغال الوحيد في (د.15)، قبل أن يهدر ركلة جزاء في (د.58).

وسيواجه المنتخب السنغالي في دور الثمانية، نظيره منتخب بنين الذي فاز بدوره على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .

وصعد المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الجزائري صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما صعد المنتخب الأوغندي بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 9 نقاط.

المصدر: وكالات

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