ماني يقود السنغال إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي مقعده في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، بفوزه على نظيره الأوغندي 1-0، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

سجل ساديو ماني هدف السنغال الوحيد في (د.15)، قبل أن يهدر ركلة جزاء في (د.58).

هدف ساديو مانى اليوم مع منتخب السنغال 🔴😍 pic.twitter.com/2k5NPa1Ilh — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) 5 июля 2019 г.

وسيواجه المنتخب السنغالي في دور الثمانية، نظيره منتخب بنين الذي فاز بدوره على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .

وصعد المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الجزائري صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما صعد المنتخب الأوغندي بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 9 نقاط.

المصدر: وكالات