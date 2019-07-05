مانشستر يونايتد يحصن نجمه حتى 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه البرازيلي أندرياس بيريرا حتى صيف 2023.

ووفقا للموقع الرسمي للـ"الشياطين الحمر"، فإن بيريرا البالغ 23 عاما، وقع على عقد جديد مع اليونايتد ينتهي في صيف 2023، مع خيار إضافة عام آخر.

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍 — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2019

ونقل الموقع عن بيريرا قوله: "لقد قضيت وقتا طويلا في مانشستر، لدرجة أنني أعتبر الآن المدينة والنادي بيتي، وأنا سعيد جدا بمواصلة مسيرتي هنا، لقد أبدى المدير ثقة كبيرة بي".

وأضاف: "نحن نعلم أنه يتعين علينا جميعا أن نعمل بجد وبدأ ذلك في اليوم الأول قبل الموسم، سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة على أداء ما نحتاج إليه، هذا الموسم وما بعده، كما أود أن أشكر عائلتي على الثقة".

وانضم بيريرا إلى أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2011 ولعب 35 مباراة مع الفريق الأول.

المصدر: وكالات