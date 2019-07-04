بارتي تتقدم بثبات في بطولة ويمبلدون

بلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على البلجيكية أليسون فان أويتفانك، بمجموعتين نظيفتين الخميس.

وأنهت بارتي اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-1 و6-3، في مباراة استغرقت 75 دقيقة.

She means business.



Racing into the third round, world No.1 @ashbar96 extends her match-winning run to 14 as she wastes no time in beating Alison Van Uytvanck#Wimbledonpic.twitter.com/bAT7OYuLJm — Wimbledon (@Wimbledon) 4 июля 2019 г.

وواصلت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس، وويمبلدون في موسم واحد منذ الأمريكية سيرينا وليامس عام 2015، بدايتها القوية في البطولة الإنجليزية بعدما تغلبت على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الاثنين في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

World No.1 @ashbar96 defeats Van Uytvanck in straight sets!



Extends her win streak to 1⃣4⃣ on her way to the @Wimbledon third round! --> https://t.co/5olis0XGg0pic.twitter.com/MCPvJFOMNj — WTA (@WTA) 4 июля 2019 г.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البريطانية هاريت دارت المشاركة ببطاقة دعوة أو البرازيلية بياتريز حداد الصاعدة من التصفيات.

المصدر: أ ف ب