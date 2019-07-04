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بارتي تتقدم بثبات في بطولة ويمبلدون

الرياضة

بارتي تتقدم بثبات في بطولة ويمبلدون
AFP
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بلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على البلجيكية أليسون فان أويتفانك، بمجموعتين نظيفتين الخميس.

وأنهت بارتي اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-1 و6-3، في مباراة استغرقت 75 دقيقة. 

وواصلت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس، وويمبلدون في موسم واحد منذ الأمريكية سيرينا وليامس عام 2015، بدايتها القوية في البطولة الإنجليزية بعدما تغلبت على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الاثنين في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البريطانية هاريت دارت المشاركة ببطاقة دعوة أو البرازيلية بياتريز حداد الصاعدة من التصفيات.

المصدر: أ ف ب

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