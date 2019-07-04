رسميا.. لامبارد مديرا فنيا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين نجمه السابق فرانك لامبارد مديرا فنيا جديدا للفريق، بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في "ستامفورد بريدج".

'He belongs to the Blues.' 💙



Put your sound 🔛 for this! #WelcomeHomeFrankpic.twitter.com/sM6siU6hrf — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019

وصرح لامبارد البالغ 41 عاما بعد التوقيع، قائلا: "أنا فخور جدا بالعودة إلى تشيلسي كمدير فني، الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي شاركناه، ومع ذلك، فإن تركيزي الوحيد هو في الوظيفة الحالية والاستعداد للموسم المقبل، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وقررت إدارة النادي اللندني التعاقد مع لامبارد، بعد أن أثبت قدرة تدريبية ممتازة رفقة فريق ديربي كاونتي الذي كان قريبا من الصعود إلى البريميرليغ.

يذكر أن تشيلسي تخلى عن مدربه السابق الإيطالي ماوريسيو ساري في الشهر الماضي، والذي تولى بدوره الإدارة الفنية لنادي يوفنتوس.

المصدر: chelseafc.com